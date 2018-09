Nach Pleiten gegen Graz und Dornbirn schlug der VSV daheim EBEL-Titelverteidiger Bozen. Die Adler siegten in der Stadthalle 3:2 nach Penaltyschießen. Pollastrone entschied das Shootout. Die Spieler setzten per Videobotschaft ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

VSV - Bozen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Seine Sturmlinien hatte VSV-Trainer Gerhard Unterluggauer vor dem Heimduell mit Meister Bozen durchgemischt. So lief Jerry Pollastrone nun nicht mehr an der Seite von Benjamin Lanzinger und MacGregor Sharp auf, sondern neben Corey Trivino und Blaine Down. Sharp centerte Lanzinger und Brandon Alderson. Dafür wurde eine Youngster-Formation mit Alexander Lahoda, Felix Maxa und Christof Kromp gebildet, in deren Rotation auch Philipp Wohlfahrt zum Zug kam.

Begonnen haben die Villacher die Partie dennoch, wie auch in den Spielen zuvor: unsicher. Im ersten Powerplay setzte die Konsolidierungsphase ein und die Adler wurden in Person von Jason DeSantis und Blaine Down mit Weitschüssen erstmals bei HCB-Keeper Leland Irving vorstellig (5.). Die Bozner Führung hatte Brett Findlay nach Sololauf wenige Sekunden später auf dem Schläger. Weil auch Kromp nach Lahoda-Querpass im Slot knapp verzog (11.) und Dan Bakala im ersten Bozner Überzahlspiel nicht zu bezwingen war, ging es torlos zum ersten Pausentee.

VSV-Stürmer Christof Kromp

Den ersten echten Sitzer für den Panaceo VSV vergab Down in einer Villacher Drangphase in Minute 24, als er nach sensationellem Forechecking von Maxa plötzlich allein vor dem Tor auftauchte, die Scheibe aber nicht über die Linie drücken konnte. Auch in der Folge blieben die Blau-Weißen feldüberlegen, ließen nur wenige Gegenstöße zu. Bezahlt machte sich das erst in Minute 35, als Nico Brunner den aufgerückten DeSantis im Slot bediente, dem es dann ein Leichtes war, das Spielgerät zum 1:0 in den Maschen unterzubringen. Weil man sich aber wieder in den Schlussminuten eine Strafe einfing, kamen die Gäste 20 Sekunden vor der Pausensirene doch noch zum Ausgleich. Der "Übeltäter": Matt Mackenzie.

Verlängerung als Villacher Routineakt

Nach Wiederbeginn machte der viel wacher und aktiver als zuletzt auftretende VSV da weiter, wo man im Mitteldrittel schon begonnen hatte: Zug zum Tor, viele Schüsse und nach knapp fünf Minuten auch mit dem verdienten Führungstreffer durch Alderson, der die Scheibe mit einer wahren Granate ins Tor bugsierte (25.). Zwei Minuten später hatte Trivino Pech, als er nur die Stange traf. Doch weil das sprichwörtliche Murmeltier nun bekanntlich täglich grüßt, man viele Chancen liegen ließ, kostete eine defensive Unachtsamkeit die Führung. Mike Blunden durfte durch die Villacher Zone spazieren und wuchtete die Scheibe unnachahmlich ins kurze Kreuzeck zum abermaligen Ausgleich (55.). Und so gab es zum dritten mal im vierten Heimspiel am Ende eine Verlängerung, die erstmals torlos blieb. Den entscheidenden Penalty verwertete Jerry Pollastrone mit dem fünften Villacher Penalty zugunsten der Adler.

Kapitän Niki Petrik hatte es im Schlussabschnitt nach einem Check an der Schulter erwischt. "Ich bin gleich in die Kabine, um das zu checken. Ich fühle mich nicht so gut, so hat es sich auch angefühlt, als ich mir in der Schulter Bänder gerissen habe. Das wird am Samstag alles geklärt, ob es etwas Schlimmeres ist", so Petrik.

VSV-Kapitän Niki Petrik

Übrigens: Ein Zeichen gegen Rassismus setzten die Spieler der Villacher Adler vor dem Spiel. Nach den Vorfällen aus Fanreihen gegen zwei dunkelhäutige Spieler aus Zagreb zuletzt sprachen sich die Cracks per Videobotschaft klar gegen diese Abscheulichkeiten aus. "Wir lieben unseren Sport und da hat so etwas nichts verloren", fasste etwa Matt Pelech den allgemeinen Tenor zusammen.

EC Panaceo VSV - HC Bozen 3:2 n.P. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) Tore: DeSantis (35.), Alderson (45.), Pollastrone (entscheidender Penalty) bzw. Mackenzie (40. PP), Blunden (55.) Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Schlacher, Bacher-DeSantis, Wolf-Pelech, Winkler; Pollastrone-Trivino-Down, Lanzinger-Sharp-Alderson, Lahoda-Maxa-Kromp, Spannring-Brunner-Petrik, Wohlfahrt Stadthalle Villach, 2.253, K. NIKOLIC/STERNAT, Pagon, Zgonc