Die Söldnertruppe von Dornbirn gastiert heute (17.30 Uhr) beim VSV. Während die Blau-Weißen auf der Suche nach ihrer Mitte sind, kommen die Vorarlberger mit breiter Brust. Sie siegten am Samstag mit 8:1 in Zagreb.

Der junge Felix Maxa trug sich bereits in die Torschützenliste der Villacher ein © GEPA pictures

Die ersten Hochrechnungen sind eingetroffen. Nach drei Spieltagen zeichnet sich beim VSV bereits ein gewisses Muster ab. In der Tabelle rangieren die Blau-Weißen mit vier Punkten am siebenten Platz. Zwei Mal konnte ein Rückstand in einen Sieg verwandelt werden. Graz jedoch erwies sich für die Villacher als eine Nummer zu groß.

Alle drei bisherigen Saisonauftritte der Villacher besitzen Gemeinsamkeiten. Unter die Lupe genommen stechen zwei Werte ins Auge: In jeder Partie feuerte der Gegner über 40 Schüsse auf das VSV-Gehäuse ab, was wiederum für die Sicherheit von Goalie Dan Bakala spricht. Der Kanadier wird auch heute zwischen den Pfosten stehen. „Er gibt uns immer die Chance, zu gewinnen“, so das Resümee von Goalie-Coach Markus Kerschbaumer.

