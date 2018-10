Die beiden Wiener Felix Maxa und Bernd Wolf sind zusammen sportlich in Wien aufgewachsen. Nach sechs Jahren sind die beiden nun in Villach wieder vereint und genießen das WG-Leben am Faaker See.

Wolf und Maxa (v. l.) am Faaker See © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Es gibt so einige Zankäpfel, an denen sich ein Leben in der Wohngemeinschaft spießen kann. Vor allem Studenten können davon wohl ein Lied singen. Wer kocht, putzt oder bringt den Müll raus? Für Felix Maxa und Bernd Wolf scheint all das kein Thema zu sein, richtig idyllisch geht es in der VSV-WG am Faaker See zu. Abgesehen davon, dass wohl beide um ein gutes Auskommen bemüht sind, überwiegt bei den zwei 21-jährigen Wienern die Freude, wieder zusammen Eishockeyspielen zu können.