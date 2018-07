Facebook

Beach lief 2008 für Chicago auf © Facebook/Tölzer Löwen

Seit Saisonende hat der VSV einen Abnehmer für Stürmer Kyle Beach (28) gesucht, jetzt sind die Adler fündig geworden. Der Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung für ein Jahr zu den Tölzer Löwen in die zweite deutsche Liga. Seinen Vertrag, der noch für ein Jahr in Villach gelaufen wäre, hat der VSV ausbezahlt, weshalb der Transfer zustande kommen konnte.

Während die Trennung von Beach, der in der EBEL für Salzburg und Graz ebenfalls spielte, für die Adler die beste Lösung darstellt, kann man aus der Sicht des Stürmers wohl von einem sukzessiven Abstieg sportlicher Natur sprechen. Wurde er 2008 noch an elfter Stelle im NHL-Draft gezogen, ist nun die DEL2 sein täglich Brot. Er sammelte in der EBEL in 198 Spielen 121 Scorerpunkte. In Villach waren es neun Tore und 13 Vorlagen in 44 Spielen. Beach selbst sieht die Aufgabe als "neues Abenteuer mit einem Klub, der gezeigt hat, dass er sich verbessern und Spiele gewinnen will."

Zwei weitere Stürmer vor dem Aus

Neben Kyle Beachs Abgang steht übrigens auch ein Ende des Engagements mit Eigengewächs Patrick Platzer im Raum. Der Flügel, der zuletzt sogar als Verteidiger eingesetzt worden war, könnte seine Karriere zugunsten eines Studiums in Wien beenden. Das letzte Wort ist aber offiziell - so wie bei Benjamin Petrik - noch nicht gesprochen.