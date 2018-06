Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Österreichs Eishockey-Teamtormann Bernhard Starkbaum wechselt in die Schweiz. Der 32-jährige, zuletzt in der EBEL bei Vizemeister Red Bull engagiert, hat einen Einjahresvertrag beim Schweizer NLA-Absteiger EHC Kloten unterzeichnet. Von 2006 bis 2012 absolvierte der Wiener 147 Spiele für den VSV. Nach vier Jahren in Schweden verbrachte er die letzten drei Jahre in Salzburg. "Wir sind glücklich, mit Bernhard einen starken Hintermann gefunden zu haben", sagte Sportchef Felix Hollenstein auf der Team-Website des Clubs.

Starkbaum soll mithelfen, den Traditions-Club aus dem Zürcher Unterland von der Swiss League wieder in die National League zu bekommen. Der fünffache Meister Kloten ist nach 56 Jahren ununterbrochener Erstligazugehörigkeit abgestiegen.

Die Vienna Capitals haben sich für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit dem Kanadier Jamie Arniel verstärkt. Der 28-jährige Stürmer spielte in den vergangenen fünf Jahren für die Dornbirn Bulldogs und war zuletzt Kapitän der Vorarlberger. Arniel hat für Dornbirn in 261 Spielen 234 Punkte (90 Tore, 144 Assists) erzielt.

Der Kanadier, der 2012/13 mit den Eisbären Berlin DEL-Champion war, ist nach Stürmer Chris DeSousa (HCB Südtirol) und den Verteidigern Marc-Andre Dorion (Linz) und Alex Wall (Frisk Asker/NOR) der vierte Neuzugang bei den Wienern.