Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Spannring spielt nun für den EC Panaceo VSV © APA/HELMUT FOHRINGER

Da ist dem EC Panaceo VSV ein nächster starker Transfer gelungen. Die Villacher holten mit Patrick Spannring einen aktuellen Nationalteamspieler, der bei der Weltmeisterschaft in Kopenhagen keine schlechte Figur im Team der Österreicher machte. Der gebürtige Vorarlberger, der 402 EBEL-Spiele absolvierte, hätte in Linz noch einen gültigen Vertrag gehabt. "Wir sind dem Wunsch von Patrick Spannring nachgekommen und geben den Stürmer aus einem laufenden Kontrakt heraus frei", geben die Linzer in ihrer offiziellen Presseaussendung bekannt.

Glücklich über den Transfer ist VSV-Chefcoach Gerhard Unterluggauer: „Ich bin wirklich glücklich darüber, dass Patrick sich für den VSV entschieden hat, er will sich sportlich weiterentwickeln und sieht in Villach die Chance dafür. Sein Spielstil ist sehr körperbetont und ich denke, dass er sowohl am Eis, als auch vom Charakter her perfekt in unser System passt und eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen wird!“

Status der Kaderplanung für die Saison 2018/19:

Torhüter: Alexander Schmidt, Lukas Schluderbacher, Dan Bakala

Verteidigung: Nico Brunner, Jason DeSantis, Markus Schlacher, Stefan Bacher, Bernd Wolf, Jamie Fraser

Stürmer: Niki Petrik, Christof Kromp, Philipp Wohlfahrt, Benjamin Lanzinger, Jerry Pollastrone, MacGregor Sharp, Blaine Down, Patrick Spannring