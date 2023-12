Die Villacher Bilanz seit der Übernahme von Marcel Rodman als Headcoach - ein Sieg in vier Spielen - sieht bis jetzt nicht wirklich rosig aus. Zugegebenermaßen hatte der Neo-Trainer aber kaum Zeit, der Mannschaft seine Philosophie zu vermitteln und das Spielsystem zu adaptieren. Das International Break kam daher genau zur richtigen Zeit. Intensive Trainingseinheiten, in denen sowohl im läuferischen, als auch im taktischen Bereich gearbeitet wurde, standen in der spielfreien Zeit an der Tagesordnung des VSV.

In den nächsten drei Wochen stehen für die Villacher Adler nicht weniger als neun Spiele auf dem Programm. Die Weihnachtszeit ist nur zu oft eine richtungsweisende Phase im Hinblick auf das Play-off, und für das neuen Trainergespann auch der erste aussagekräftige Gradmesser. „Wir wollen nach den letzten unbefriedigenden Ergebnissen den Restart, haben die letzten Tage intensiv genutzt und an unserer neuen Spielanlage gearbeitet“, erzählt Rodman.

Bereits heute wollen die Villacher gegen Asiago ihr neues Gesicht zeigen, von einem Pflichtsieg gegen den Tabellen-Elften will im blau-weißen Lager zwar niemand sprechen, aber „daheim darf es keine Entschuldigungen geben. Wir wollen in der Tabelle nach oben und mit drei Punkten gegen Asiago den ersten Schritt setzen“, erklärt Felix Maxa. Abgesehen vom neuen Spielstil habe man auch im Fitnessbereich geschuftet, um für die bevorstehenden „englischen Wochen“ die körperlichen Voraussetzungen zu haben. „Es ging aber auch darum, das System zu verinnerlichen. Wir spielen in der eigenen Zone aktiver, wollen schneller den Puck gewinnen und rasch umschalten. Diesbezüglich haben wir viel an den Abläufen gearbeitet“, erklärt der Stürmer und verrät: „An unserem Line-up wird sich nicht wirklich viel ändern, die Grundaufstellung wird so ziemlich gleich bleiben.“

Die Saisonbilanz gegen die Italiener ist jedenfalls äußerst positiv. Fünf Siege aus sechs Duellen sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem Andrew Desjardins kristallisierte sich dabei als wahrer Asiago-Schreck, konnte in den sechs Spielen bereits drei Tore und ebenso viele Assists erzielen: „Wir müssen von Anfang an voll konzentriert sein, schnell, hart und körperbetont spielen, dann holen wir uns die drei Punkte.“