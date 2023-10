Spiele zwischen den 99ers und dem KAC haben immer etwas Besonders an sich. So auch diesmal. Und das, obwohl die sportliche Ausgangslage klar zu sein schien. Die Steirer hatten in den ersten zehn Runden noch keinen einzigen Sieg gefeiert. Das hinderte das Team von Trainer Johan Pennerborn aber nicht daran, vor eigenem Anhang - und massenhaft mitgereisten Klagenfurt-Fans - ordentlich Gas zu geben.

Den ersten großen Auftritt hatte aber der Eismeister, der nach bereits fünf Minuten das Eis im Torraum der Kärntner wieder spieltauglich machen musste. Und dann war es Daniel Viksten, der in der zwölften Minute einen schönen Angriff der Steirer sehenswert zum 1:0 für die Hausherren abgeschlossen hat. Mit der verdienten Führung ging es auch in die erste Pause.

Drei Minuten nach Beginn des Mitteldrittels war es Nicholas Petersen, der eine Überzahlsituation der Gäste zum Ausgleich genutzt hat. Aber die bis dato sieglosen Steirer, sie wollten diesen ersten vollen Erfolg in der neuen Saison unbedingt. Ken Ograjensek erkämpfte sich in der 31. Minute im eigenen Drittel die Scheibe und war auf der rechten Seite nicht aufzuhalten - 2:1 für die 99ers. Und doch ging es aus Sicht der Gastgeber "nur" mit einem 2:2 in die zweite Drittelpause. Jan Mursak scorte in der 38. Minute. Wieder war es ein Powerplay, in dem die Gäste erfolgreich waren.

In der 36. Minute verließ 99ers-Verteidiger Michael Kernberger blutüberströmt das Eis, nachdem er den Schläger eines Gegners ins Gesicht bekommen hatte. Wenig später kehrte der Ex-KAC-Akteur aber mit einem Vollvisier-Helm zurück auf das Eis. Die Gäste, sie drückten eher auf den dritten Treffer als die Grazer. Und dann erwischte es Kernberger noch einmal, wieder ging der 99ers-Akteur angeschlagen vom Eis, nachdem er von Steven Strong mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen wurde. Knapp drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gab es also noch einmal ein Powerplay für die Steirer. Und 1:17 Minuten vor dem Ende war es wirklich soweit: Anthony Salinitri drückte die Scheibe zur 3:2-Führung über die Linie. Der Erste Saisonsieg, er war zum Greifen nahe. Und wenig später auch Gewissheit.