Permanentes Eigenlob liefert den Beweis, dass Stillstand eingetreten ist. Zuletzt standen Bauchpinseleien im Vordergrund. Wie beim Saisonauftakt der win2day ICE Hockey League in Velden. Die unangenehmen Fragen wurden klarerweise ausgeklammert. Etwa, wie viel Geld die Klubs in der Liga verdienen? Über welchen finanziellen Spielraum die Teams Vorarlberg oder Olimpija Ljubljana verfügen? Oder wie es um neue Sponsoren in der Liga bestellt ist und, ob es einen Plan gibt, wohin sich die ICE in fünf, zehn, 15 Jahren bewegen will? Und wie die Liga auch außerhalb der Eishockey-Hochburgen wahrgenommen werden soll?