In Linz sind vergangenen Donnerstag die Massen in die Heimarena der Black Wings geströmt. Ein Feuerwerk zündeten am Samstag auch die Vienna Capitals für ihre Fans. Die neuerlichen Umbaumaßnahmen in Klagenfurt (in und außerhalb der Heidi-Horten-Arena) sorgten in der alternden Puschnig-Halle hingegen für eine eher triste Stimmung. Klarerweise hatten viele aufgrund der jüngsten Wetterkapriolen wohl andere Sorgen. Nur die neugierigsten und treuesten 40 bis 50 Beobachter verirrten sich zur allerersten Eiszeit des KAC am Sonntagvormittag mit Neo-Trainer Kirk Furey.