Noch mehr Kadertiefe für den Rekordmeister. Der KAC verlängert mit zwei Stammkräften und hat in den Offensivreihen bereits 15 Mann an Board. Marcel Witting und Niki Kraus werde auch in Zukunft das Trikot der Rotjacken tragen. Beide Stürmer unterzeichnen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24. Das auf die beiden heimischen Cracks verlass ist, zeigten sie in der letztjährigen Play-Off-Serie gegen den Erzrivalen VSV. Sie erzielten in den Spielen drei und vier der Viertelfinalserie jeweils die Game Winning Goals für die Mannen aus der Kärntner Hauptstadt. KAC-Head-Coach Kirk Furey ist von den Qualitäten der Beiden beeindruckt. "Sie bringen viel Energie aufs Eis und haben bewiesen, dass sie für Stabilität sorgen können. Niki Kraus ist eisläuferisch stark und kann so im Forecheck viele Turnover provozieren, auch Marcel Witting ist giftig und insbesondere im Penalty Killing sehr effektiv", sagt Neo Coach Furey.

Christoph Tialler wird indes nach Linz verliehen, Ex-Rotjacken Niklas Würschl geht ebenfalls nach Oberösterreicher. Er wechselt von den Vienna Capitals in die Stahlstadt.

Der EC VSV stattet Luca Potocnik mit einem Jungprofivertrag für die kommende Saison aus. Der 20-Jährige soll sowohl für den VSV als auch für den Kooperationspartner Kitzbühel in der Alps Hockey League auf Torjagd gehen. "Luca Potocnik gilt als junger, spielstarker Spieler mit offensiven wie defensiven Qualitäten", sagt VSV-Nachwuchsleiter Philipp Pinter zur Verpflichtung der Adler.