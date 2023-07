Der Villacher Philipp Pinter leitet diese Woche erstmals als offizieller Headcoach der U20-Nationalmannschaft ein Trainingscamp. 30 Feldspieler und vier Torhüter können sich in zwei Trainingsgruppen in die Auslage spielen, um es in den 25-Mann-Kader zu spielen, der von 14. bis 20. August in Karlstad (SWE) bei der U20 Super Challenge an den Start geht. Bei dem Turnier sind Dänemark, Ungarn, Frankreich, Italien sowie die Juniorenteams von Färjestad (SWE), Valerenga (NOR) und den Brook Bandits (USA) am Start. „Das wird eine Top-Vorbereitung auf die kommende WM der Division I“, sagt Pinter, der auch U18-Headcoach beim Verband und Nachwuchsleiter beim VSV ist.