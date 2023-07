Mit den Stürmern Rok Tičar und Samuel Witting stehen die Abgänge Nummer fünf und sechs des EC-KAC fest: Beide Spieler erhielten vom Klub keine Angebote für Vertragsverlängerungen unterbreitet. Die beiden Mitglieder der rot-weißen Meistermannschaft von 2021 müssen Klagenfurt nun also verlassen.



Rok Tičar schloss sich den Rotjacken im Januar 2020 aus der SHL kommend an und wurde zu einem prägenden Spieler in der KAC-Mannschaft 2020/21, die sich letztlich auch den Meistertitel in der ICE Hockey League holen konnte. In der folgenden Saison fehlte der Slowene in den Play-offs verletzungsbedingt, ehe er in der abgelaufenen Spielzeit – von zwei kurzen Pausen aufgrund kleinerer Blessuren abgesehen – wieder zu den Dauerbrennern im rot-weißen Trikot zählte. Insgesamt bestritt der Mittelstürmer 180 Bewerbsspiele in der ICE und der CHL für den EC-KAC, dabei gelangen ihm 54 Treffer und 105 Assists, in Summe verbuchte er also 159 Scorerpunkte.

Nach 135 Einsätzen muss Witting gehen

Samuel Witting spielte einst bereits im Nachwuchs des EC-KAC, nach viereinhalb Jahren in der Organisation des EC Salzburg kehrte der gebürtige Tiroler im Sommer 2020 an den Wörthersee zurück. In der zweiten Hälfte seiner ersten Saison bei den Rotjacken erarbeitete sich der Angreifer einen Stammplatz, den er mit starken Leistungen in den vom Titelgewinn gekrönten Play-offs behauptete. Im Verlauf der beiden vergangenen Spielzeiten pendelte der nunmehr 25-Jährige zwischen AHL- und ICE-Kader, insgesamt kam er im Rahmen seines Engagements in Klagenfurt auf 135 Einsätze in der Kampfmannschaft, aus denen 25 Scorerpunkte (elf Tore, 14 Assists) resultierten.