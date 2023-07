Der bisherige Assistant Coach der Kampfmannschaft des EC-KAC, Juha Vuori, verlässt Klagenfurt nach dreijähriger Tätigkeit: Der Finne folgt Petri Matikainen in die Schweiz und wird zukünftig ebenfalls im Trainerstab des EHC Biel-Bienne tätig sein. Der aktuelle Schweizer Vizemeister und der KAC einigten sich über eine Ablöse, Vuori hatte in Klagenfurt noch ein Jahr Vertrag.

Der 48-Jährige stand bei den Rotjacken in 174 Ligaspielen als Assistant Coach auf der Bank, im Februar 2022 vertrat er Head Coach Matikainen in einer weiteren Partie in dessen Rolle. Juha Vuori war Teil des Trainerstabs beim jüngsten rot-weißen Titelgewinn im Jahr 2021 und wirkte im Zuge seiner dreijährigen Tätigkeit am Wörthersee auch maßgeblich an der Trainerausbildung und -entwicklung in der Nachwuchsabteilung der Klagenfurter mit.

Eigentlich hätte er nach Matikainens Abgang und der Übernahme von Kirk Furey und Dave Fischer das Farmteam übernehmen sollen, nun folgt er aber doch wieder seinem Landsmann zur nächsten Station.