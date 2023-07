Der Spielplan für den Grunddurchgang der Saison 2023/24 in der win2day ICE Hockey League steht fest. Die an der multinationalen Meisterschaft teilnehmenden 13 Teams starten am Freitag, dem 15. September, in die neue Spielzeit. Diese wird als doppelte Hin- und Rückrunde zu je 48 Partien pro Mannschaft ausgetragen. Der letzte Spieltag der Regular Season ist der 23. Februar 2024.