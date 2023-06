Kirk Furey ist der neue Headcoach des EC KAC. Sein Assistent heißt David Fischer. Und damit haben die Rotjacken ihr Alps-Hockey-League-Trainerteam eine Stufe höher gezogen. Zwei Monate nach der Trennung von Petri Matikainen konnte somit ein Entscheidungsfindungsprozess abgeschlossen werden, der sich bereits seit Jahresanfang herauskristallisiert hatte: Die Klagenfurter wollten die Position des Trainerteams hausintern besetzen.

Nach acht Saisonen als Spieler (zwei Meistertitel) und neun weiteren Jahren im Trainerstab der Rotjacken übernimmt Furey nun die Kampfmannschaft der Rotjacken. In einer Aussendung des Klubs gibt der 47-Jährige Einblicke, wie er sich die zukünftige Arbeitsweise vorstellt: "Wir wollen ein inklusives Umfeld schaffen, in dem sich unsere Spieler als wesentlicher Teil des gemeinsamen Prozesses verstehen und danach handeln. Es geht darum, ein stabiles und sicheres Klima zu etablieren, in dem sich unsere Athleten entwickeln können, als Eishockeyspieler und als Persönlichkeiten. Nur so können Potenziale gänzlich ausgenutzt werden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Basis, dass Spieler jeden Tag gerne in die Eishalle kommen, unumgänglich ist, um erfolgreich sein zu können. In diesem Umfeld verlangen wir aber auch ein hohes Maß an Verantwortlichkeit, denn wir sprechen hier von Profieishockey und hohen Ansprüchen an uns selbst."

Für General Manager Oliver Pilloni steht nach erfolgreichen Jahren mit Matikainen nun auch die Entwicklung der eigenen Spieler im Fokus: "Kirk Furey und David Fischer haben in den letzten Saisonen im Future Team dafür gesorgt, dass viele Eigenbauspieler einen gedeihlichen Weg

einschlagen konnten. Diesen Pfad wollen wir mit ihnen nun ein Level höher fortsetzen, denn wir werden auch weiterhin dem Heranführen von im eigenen Klub ausgebildeten Talenten an das Profieishockey eine hohe Priorität einräumen."