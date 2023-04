KAC-Trainer Petri Matikainen schickte im fünften Halbfinalduell in Salzburg vier neuformierte Angriffsreihen auf das Eis, schaltete wieder einmal die Mischmaschine an, wie so oft in dieser Saison. Die Gastgeber begannen mit viel Druck, dem die Klagenfurter nicht gewachsen waren. Schon in Minute vier hämmerte Dennis Robertson die Scheibe zum 1:0 in die Maschen. Die Rotjacken versuchten geradliniges Eishockey zu spielen, gaben wesentlich mehr Schüsse Richtung Atte Tolvanen ab. Was fehlte, war der Mann vor dem Gehäuse, der dem Finnen hätte die Sicht nehmen müssen. Das Bemühen konnte man den Athletikern nicht absprechen, es war aber zu wenig. Salzburg setzte nach, war viel aggressiver und gewann die entscheidenden Zweikämpfe. So wie vor dem 2:0, da durfte Tyler Bourke am Ende einkehren. Der KAC erhöhte die Schlagzahl, konnte sich auch mehrmals im Drittel der Salzburger festsetzen, aber zwingende Chancen gab es kaum.

Abschnitt zwei begann mit einer Überzahl für die Rotjacken, die daraus erneut kein Kapital schlagen konnten. Salzburg zeigte bei ihrem ersten Überzahlspiel, wie es funktioniert. Kurz vor Ablauf der Strafe kam Thomas Raffl an die Scheibe, der gebürtige Villacher zog ab und erwischte KAC-Torhüter Sebastian Dahm zwischen den Beinen. Eine Vorentscheidung in der Partie, da Salzburg kaum etwas zuließ, die Partie kontrollierte.

Der KAC hatte nichts mehr im Köcher

Im Schlussabschnitt änderte sich nichts am Geschehen, waren die Bullen in allen Belangen besser als die Gäste. Da nützte auch nichts, dass Dahm schon zehn Minuten vor dem Ende sein Gehäuse verließ. Kurz vor Schluss war noch Lucas Thaler zum 4:0 zur Stelle. Damit zieht der Titelverteidiger verdient mit 4:1-Sieg in das Finale ein. Für den KAC beginnt hingegen die Aufarbeitung der Saison, welche Schlüsse daraus dann gezogen werden. Wohin soll der Weg führen, wer soll die Mannschaft anführen und welche Spieler sollen weiter das Trikot des Rekordmeisters tragen? Jede Menge Arbeit für Generalmanager Oliver Pilloni in den nächsten Wochen.

Anerkennung

"Ich hasse es, zu verlieren. Aber man kann ihnen nur gratulieren. Sie sind eine sehr, sehr gut gecoachte Mannschaft“, meinte KAC-Stürmer Lucas Lessio, der im Play-off mit vier Toren und vier Assists zu den Besten gehörte. In Klagenfurt dürfte nun einiges in Bewegung geraten. Das deutete Trainer Petri Matikainen bereits im Puls 24-Interview unmittelbar nach dem Play-off-Aus an. „Unsere Analysen beginnen jetzt. Wir müssen alles hinterfragen, auch meinen Part. Und wir müssen uns aussprechen“, spielt der Finne in Richtung des noch immer anhaltenden Zwists mit KAC-General Manager Oliver Pilloni an. Hinter den Kulissen wird bereits mit einem Abschied Matikainens (trotz aufrechten Vertrages) gerechnet. Und es schwingt ein wenig davon mit: „Zwei Meistertitel – ich bin stolz, was wir mit dem KAC erreicht haben. Für die Fans, für die Stadt.“