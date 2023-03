Der KAC befindet sich in einer verhängnisvollen Situation. Ein 1:2 in einer Best-of-seven-Serie vermittelt trügerische Sicherheit. Doch der Druck hat sich auf die Rotjacken vor ihrem zweiten Heimspiel ordentlich erhöht. Eine weitere Niederlage und es bräuchte drei Siege in Folge, um die Bullen doch noch in die Knie zu zwingen. Die Chancen dafür, und das wissen die Klagenfurter selbst, sind dafür zwar nicht null, aber nahe dran.