Das Aufatmen in Salzburg war nach dem klaren 5:1-Sieg in Spiel drei gegen den KAC groß. Und gab der Einstellung der Bullen völlig recht. "Nach dem 2:6 in Klagenfurt haben wir es eigentlich locker genommen, weil eigentlich noch nichts passiert ist", erklärt Lucas Thaler. Der Stürmer aus Spittal zeigt heuer starke Leistungen, hält heuer schon bei 18 Scorerpunkten und fühlt sich an der Seite des wieder genesenen Centers Troy Bourke pudelwohl. Und gegen den KAC zu gewinnen ist für den ehemaligen VSV-Nachwuchsspieler das Größte: "Ich sehe das wie unser Kapitän Thomas Raffl. Für den 'Pomsche' und mich ist diese Serie wie ein Derby, wenn du einmal für Villach gespielt hast, willst du den KAC einfach immer schlagen."