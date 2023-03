Lange nach Spielende holten die KAC-Anhänger ihre Lieblinge in der Villacher Stadthalle nochmals aus der Kabine, um den Aufstieg in das Halbfinale gegen den VSV zu feiern. Da kam Goldtorschütze Marcel Witting mit einer ÖBB-Kappe und einem ÖBB-Sakko auf das Eis. Nach jedem Spiel erhält jener Spieler diese Auszeichnung bei den Rotjacken, der den Unterschied ausmachte. Der gebürtige Tiroler war mehr als gerührt, freute sich extrem über den 3:2-Sieg nach Verlängerung, der den Aufstieg in das Halbfinale bedeutete. "Es sind unglaubliche Emotionen, eigentlich bin ich sprachlos, weil es so schön ist. Ich bin so stolz auf die Truppe, die schon das ganze Jahr über die vielen Verletzungen wegsteckt. Bei uns gibt es kein Jammern. Diejenigen, die davor nicht so viel gespielt haben, müssen in die Bresche springen und größere Rollen und mehr Verantwortung übernehmen. Das ist das Schöne am Mannschaftssport", sagt Witting.