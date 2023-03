Matt Fraser humpelte am Donnerstag zum Abschlusstraining seiner Mannschaft. Während sich die Rotjacken einen taktischen Feinschliff verpasst hatten, um bereits im fünften Duell mit dem VSV den Aufstieg ins Halbfinale zu fixieren (Serie: 3:1 für KAC), saß der Stürmer in einer Decke eingewickelt im Unterrang. Viel zu sagen gab es nicht. Sein rechtes Bein befand sich in einer Schiene. Resignation war aus seinem Gesicht abzulesen. Der KAC verkündete die nächste Hiobsbotschaft: Saisonende.