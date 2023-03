Der VSV agierte im ersten Spiel der Viertelfinalserie nicht nur überfordert mit einem von Minute eins an im Play-off-Modus befindlichen KAC, es schien auch, als hätte man sich selbst geschwächt. Trainer Rob Daum ließ Blaz Tomazevic als einen der fittesten Adler als elften Legionär freiwillig auf der Tribüne schmoren, dafür hatte er acht Verteidiger - Wetzl und Viveiros spielten keine Sekunde - im Kader. Der eigentlich als „Backup“ geholte Jamie Fraser spielte an der Seite vom kaum in Erscheinung getretenen Kapitän Derek Joslin indes durch.