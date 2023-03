Am Sieg des KAC hätte es eventuell nichts mehr geändert, dennoch entschied Andrew Desjardins die Partie mehr oder weniger unfreiwillig. Sein Einsteigen gegen Niki Kraus wurde von den Schiedsrichtern als "Check gegen den Kopf" gewertet und mit fünf Minuten plus Spieldauer bewertet. Ein Fehler, wie die Refs später zugeben mussten. Deren Supervisor, Ex-EBEL-Referee Igor Dremelj, der in dieser Serie die Beobachtung der Offiziellen über hat, ging nach der Partie sogar auf Desjardins zu, bescheinigte ihm einen fairen Check mit angelegter Schulter und entschuldigte sich für die fälschlich hohe Strafe. Demnach wurde für Desjardins auch von DOPS keine Sperre ausgesprochen.