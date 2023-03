Die Spannung steigt. Nur noch wenige Stunden, bis am heutigen Dienstag die Viertelfinalbegegnungen der ICE Hockey League starten. In Kärnten kommt es zum Start der Play-Off zum Urduell des Eishockeys: Der KAC trifft auf den VSV. Zwei Heimspiele wird es in den jeweiligen Städten auf jeden Fall geben.

Der Ticketandrang war dementsprechend groß. Elf Minuten dauerte es, bis alle Tickets für die Heimspiele des KAC in der neuen Heidi-Horten-Arena vergriffen waren. Eine ganz kleine Chance gibt es hingegen noch: Alle Abo-Plätze, die bis heute, 18 Uhr, nicht verlängert werden, gehen am Mittwoch um 9 Uhr in den freien Verkauf. Die Zahl wird jedoch überschaubar bleiben.

Auch für die Spiele in der Draustadt waren vor dem ersten Bully um 19.30 Uhr alle Tickets weg. Der KAC-Fanclub "Stiege 19" erhielt jedoch kurzfristig fünf Absagen von Fans, somit sind diese Tickets wieder verfügbar. Interessierte können sich beim Fanclub melden. Doch auch hier gilt es schnell zu sein.