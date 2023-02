Mit dem Einzug in die Top-Sechs haben sich VSV und KAC nicht nur eine Woche Pause erarbeitet, durch die guten Leistungen der Rotjacken zuletzt und Platz vier des VSV (kein Pickrecht) zeichnet sich ein Viertelfinal-Derby immer mehr ab. Ob Bozen, Salzburg oder Innsbruck sich über die Klagenfurter in Runde eins des Play-offs drüber trauen, ist jedenfalls fraglich. Das weiß man auch in Villach und Klagenfurt. Fraglich ist auch, in welchen Formationen die Teams auflaufen werden. Das hat verschiedene Gründe, kann aber auf beiden Seiten des Wörthersees aufs gleiche Szenario hinauslaufen: