Es kommt also tatsächlich zum finalen Showdown am Sonntag. Erst dann entscheidet sich, ob die 99ers in den Urlaub müssen oder doch noch am Pre-Play-off der ICE Hockey League teilnehmen dürfen. Das ist nach der 2:4-Niederlage gegen den KAC amtlich. Immerhin: Auch Pustertal verlor, musste sich dem VSV 3:5 geschlagen geben und daher haben die 99ers alles in der eigenen Hand.

Aber alles der Reihe nach. 4126 Fans sahen am Freitagabend im ersten Drittel eine klar bessere Gästemannschaft. Der KAC war in allen Belangen besser als die Hausherren, in der fünften Minute jubelte der zahlreich mitgereiste Anhang aus Klagenfurt dann erstmals. Der Treffer von Manuel Ganahl wurde nach Studium des Videos aber aberkannt. In der zehnten Minute dann aber doch das 1:0 für den KAC: Kapitän Paul Postma zog von der blauen Linie ab und 99ers-Tormann Christian Engstrand sah nicht gut aus. Beim 2:0 des KAC nur vier Minuten später war der schwedische Tormann der Steirer chancenlos. Rok Tičar fälschte die Scheibe unhaltbar ab. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung gingen die KACler in die Drittelpause.

Im Mitteldrittel benötigten die Hausherren allerdings nur 19 Sekunden, um das Spiel auszugleichen. Erst war es der nach einer Verletzung zurückgekehrte Andrew Yogan, der den Puck im Stile eines Baseball-Spielers aus der Luft ins Tor beförderte und auf 1:2 verkürzte (25.). Als der Stadionsprecher nicht einmal noch Yogans Namen durchsagen konnte, stand es bereits 2:2 – Ken Ograjensek hieß der Torschütze (26.). Und plötzlich war Feuer in der Partie. Neben Torszenen sahen die Zuschauer auch einen Fight von Daniel Woger und Lucas Lessio. Wie das Spiel selbst, war auch die Rauferei unentschieden.

Die kalte Dusche gab es für die 99ers in der 42. Minute abermals durch Postma, der auf 3:2 für den KAC stellte. Nach dem 4:2 durch Matt Fraser in der 50. Minute war die Niederlage beinahe besiegelt.

Die Ausgangslage für das letzte Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) ist also klar: Gewinnen die 99ers gegen Vorarlberg in der regulären Spielzeit, lebt ihre Chance vom Play-off noch. Bei einem Sieg nach Verlängerung bzw. Penaltyschießen oder bei einer Niederlage müsste man darauf hoffen, dass Pustertal im Heimspiel gegen Ljubljana nicht punktet.