Endlich und damit prompt zum absoluten Saisonfinish beginnt sich die Verletzungsmisere beim KAC ein wenig zu beruhigen. Mit Lukas Haudum kehrt ein schmerzlich vermisster Stürmer an der Seite von Rok Ticar und Manuel Ganahl nach 23 verpassten Ligaspielen zurück. Und das ausgerechnet gegen Bozen. Am 25. November hatte sich Haudum nach einem Check von Mike Dalhuisen bei der 0:1-Heimniederlage gegen die Foxes an der Hand verletzt, heute will er dazu beitragen, den Tabellenführer zu Fall zu bringen.