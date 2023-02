Der KAC muss sich nach der verdienten Derbyniederlage am Sonntag für die letzten, entscheidenden, sieben Spiele um den direkten Einzug ins Play-off schnell wieder erholen und im besten Falle mit drei Punkten im Gepäck aus Ungarn zurückreisen. Der heutige Gegner Fehervar ist der direkte Verfolger der Rotjacken. Beide Mannschaften kämpfen um die Top sechs, beide brauchen die volle Punkteausbeute, um am Sechstplatzierten aus Wien dranzubleiben.



"Für uns beginnen die Play-offs schon heute", sagt Verteidiger David Maier und fügt hinzu: "Ein Tor wird das Spiel entscheiden. Wir müssen unsere guten Phasen nutzen und in den schwächeren Phasen zusammenhalten. In Ungarn tut sich jeder schwer, aber ich weiß, zu was wir fähig sind."



Die Klagenfurter sind gegen die Magyaren sicherlich leicht zu favorisieren, jedoch nur, wenn sie an die Leistung der letzten zehn bis 15 Derby-Minuten anknüpfen können. Es fehlt eben an Konstanz. "Diese gilt es jetzt so schnell wie möglich zu finden. Wenn wir mit Ach und Krach ins Play-off kommen, werden wir dann den Hebel nicht sofort umlegen können", warnt Maier, der in dieser Saison auf sechs Scorerpunkte kommt.



Für die nötige Konstanz sind fitte Spieler notwendig. Jedoch muss man kommende Woche gleich sechs Spieler an Nationalteam-Coach Roger Bader abgeben. VSV-Crack Philipp Lindner verzichtet auf das Vier-Nationen-Turnier. Für Maier keine Option: "Ich fühle mich fit und kann weiterhin im Spielrhythmus bleiben. Zudem ist es eine große Ehre für mich. Ich denke, meine Teamkollegen sehen das gleich."



Sechs Punkte vor dem "International Break" sind fast schon Pflicht für den KAC. Wenn dies gelingt, hätte man gute Karten für den Endspurt, denn voraussichtlich wird man dann wieder auf die Leistungsträger Lukas Haudum und Thomas Koch zurückgreifen können. Beide stehen kurz vor ihrem Comeback. Kele Steffler wird schon heute in den Kader zurückkehren. Thomas Vallant fällt hingegen wegen einer Unterkörperblessur aus. Am Sonntag geht die Mission Play-off gegen ein formstarkes Asiago in der Heidi Horten Arena weiter.