Im März des Vorjahres hängten Stefan und Manuel Geier ihre Eishockey-Schuhe an den Nagel. Nach 14 Jahren im Dienste der Rotjacken, vier Meistertiteln und 1557 Spielen in der höchsten österreichischen Eishockey-Liga zogen die Zwillinge einen Schlussstrich und gingen in den (Un)Ruhestand. Dieser ist auch schon wieder vorbei. Denn die 35-Jährigen machten ihr Hobby zum Beruf und wagten den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit Mitte Jänner ist es offiziell: Die gebürtigen Steirer starten mit der Geier & Geier GmbH abseits des Eises durch.