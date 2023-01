Was mit einem Tiroler Sparkurs begann, endete in Klagenfurt als Märchengeschichte. Eigentlich war Thomas Vallant nach der Saison 2016/17, wo er Pendler zwischen dem Alps-Team und der Kampfmannschaft war, beim KAC abgeschrieben. Nach zwei Jahren in Dornbirn landete er in Innsbruck. „Auch im Sommer 2020 war ich mir eigentlich schon mit den Haien einig. Doch Corona zwang die Haie zum Sparen. Für den Vertrag, den sie mir dann anboten, war ich aber nicht bereit, meinen Körper hinzuhalten“, schildert Vallant.