Auch wenn der KAC nach zuvor vier Niederlagen in Folge nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzte, war Klagenfurt beim Schlusslicht doch von Beginn an tonangebend. Doch wie schnell sich speziell in Phasen wie diesen Negativmomente ergeben können, zeigte die erste Strafe. Jesper Jensen Aabo musste auf die Strafbank und nur zwölf Sekunden später waren die Hausherren in Front. Patrick Spannring lenkte einen Blueliner zwischen den Beinen von Sebastian Dahm, der kürzlich seine Nationalteamkarriere für Dänemark beendete, hindurch über die Linie. Den Kopf steckten die Mannen von Petri Matikainen aber nicht in den Sand, nur 75 Sekunden später antwortete Rihards Bukarts mit seinem zehnten Saisontor, einem Schuss genau unter die Latte.