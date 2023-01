Petri Matikainen muss sich warm anziehen. Dem 56-Jährigen setzen nicht nur die arktischen Temperaturen zu, die in der umgebauten Heidi-Horten-Arena bislang herrschen. Der Finne, der eigentlich über eine dicke Haut verfügt und an dem bislang vieles abgeprallt war, ist angezählt. Ungeachtet seiner zwei, mit den Rotjacken eroberten Meistertiteln. Er gilt nach Manny Viveiros und Lars Bergström nicht nur als einer der längstdienenden Trainer in der KAC-Geschichte. Sondern auch als einer der erfolgreichsten (siehe Infobox).