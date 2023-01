Sechs Jahre spielte Benoit Gratton für die Vienna Capitals und der langjährige Kapitän prägte nicht nur seinen Verein, sondern eigentlich das ganze Ligageschehen. Von 2008 bis 2016 scorte der Kanadier nicht nur ganze 402 Punkte in 313 Spielen, das Raubein sammelte auch 1053 Strafminuten. In Wien wurde er zur Legende, seine Karriere beendete der VSV in der Viertelfinalserie 2014 allerdings unrühmlich. Seinen Wienern ist er immer treu geblieben, verfolgt die Spiele regelmäßig. Vor allem gegen seinen „Lieblingsgegner“ KAC schaut er besonders gerne zu. Da kam das Wiener 4:1 bei seiner Rückkehr nach Kagran gerade recht. „So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe diesen Gegner am Eis immer gehasst, es waren so harte Kämpfe dabei. Ich habe es total genossen, zuzusehen, wie wir ihnen in den Hintern treten“, strahlte Gratton bis über beide Ohren.