Da machten viele in Klagenfurt große Augen, als Verteidiger Martin Schumnig im Sommer beim KAC aussortiert wurde. Ein Karriereende war Teil der Spekulationen, für Schumnig aber kein Thema. Mit 33 Jahren erlebt Schumnig bei seiner ersten Station außerhalb Klagenfurts einen zweiten Frühling, hält auch schon bei beachtlichen zehn Scorerpunkten. „Die Ausbeute ist bisher nicht schlecht, auch wenn jetzt erst die heiße Phase eingeläutet ist. Aber ich habe immer gesagt, ich bin noch in einer guten Verfassung, mache auch kein Geheimnis daraus, dass auf jeden Fall Genugtuung mitschwingt. Ich wusste, ich kann jedem Team in der Liga noch helfen“, nimmt sich der Routinier kein Blatt vor den Mund.

Komisch war nur das Gefühl beim ersten Duell mit dem KAC, „emotional war das zweite, da waren wir in Klagenfurt. Aber jetzt ist das überwunden, wenn der Puck reingeschmissen wird, ist der Fokus da“, sagt Schumnig.