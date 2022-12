Ljubljana war für den KAC auf jeden Fall eine Reise wert. Die Athletiker gaben sich beim Nachzügler in Slowenien keine Blöße. Kompakt gingen es die Klagenfurter zu Beginn an, ließen den Gegner kommen, lauerten auf Fehler. Weil die Drachen aber kaum zündende Ideen hatten, übernahm der KAC nach und nach das Kommando. Belohnt wurde das nach gut zehn Minuten. Da bediente Niki Kraus Thomas Hunderpfund ideal mit einem Pass aus der Drehung und dieser brachte Rot-Weiß mit seinem 140. Ligatreffer in Führung.