Die Auswärtsbilanz kann sich schon vor dem Spiel in Bozen am zweiten Weihnachstfeiertag sehen lassen. In der Fremde holte der Rekordmeister in der laufenden Spielzeit knapp die Hälfte aller möglichen Punkte (19 von 39), zuletzt setzte er sich am vergangenen Dienstag beim Lokalrivalen in Villach mit 4:3 durch. Gut funktionierte in Auswärtsspielen auch das Powerplay, die Rotjacken trafen in jedem ihrer jüngsten fünf Road Games bei numerischem Vorteil, über die gesamte Spielzeit hinweg liegt ihre Powerplay-Erfolgsquote auswärts bei 21,6, zu Hause hingegen bei nur 11,5 Prozent.

Bozen ist sicherlich ein ernstzunehmender Gegner, vor allem in der Eiswelle. In der eigenen Halle ist die Gegentorstatistik Liga-Bestwert (1,87). Zuletzt unterlagen die Südtiroler zwar in Vorarlberg, noch nie mussten die Füchse aber zwei Niederlagen hintereinander einstecken.

Und da bekommt die Verletztenliste des KAC ein zentrale Bedeutung. Gegen Graz schied auch Nick Petersen mit einer Unterkörperblessur aus. Ein genaue Untersuchung wird erst diese Woche erfolgen. Sein Einsatz in Bozen ist sehr unwahrscheinlich. Weiter muss der KAC auch auf Aabo, Haudum, Koch, Bischofberger, Witting und Obersteiner verzichten. Natürlich auch auf die vier U20-Kaderspieler. So trat man die Reise nach Bozen mit sechs Verteidigern und zwölf Stürmern an. Ein Minimum, deshalb "würde ein rascher Führungstreffer die Sache etwas erleichtern", sagte Thomas Hundertpfung.