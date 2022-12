Knapp 6000 Kilometer weit weg von daheim sind sie wieder am Heiligen Abend, die Mitglieder der U20-Nationalmannschaft. Am Stefanitag geht in Halifax die A-WM los. Es ist das größte Eishockeyturnier der Welt „und das auch noch im Mutterland dieses Sports“, sagt der Klagenfurter Finn van Ee strahlend. Der 19-jährige KAC-Stürmer gehört schon zu den „alten Eisen“ im Team von Kirk Furey, der in Antigonish, dem Ort der WM-Vorbereitung, geboren und aufgewachsen ist.