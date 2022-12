Der KAC hat sich am Tag vor Weihnachten noch drei Punkte unter den Christbaum gelegt. Und das auch völlig verdient, denn gegen Graz gaben die Klagenfurter klar den Ton an. Nur einer im 99ers-Trikot versuchte, den „Grinch“ in der Heidi Horten Arena zu spielen. An Graz-Keeper Christian Engstand führte lange kein Weg vorbei, der Schwede parierte alles, sogar das schier unmögliche. Als er bei einem Sololauf von Rok Ticar einmal nicht auf dem Posten war, rettete noch der Schlittschuh von Viktor Granholm auf der Linie (8.).

Offensiv fanden die 99ers so gut wie nicht statt, schauten lediglich in ihren Powerplays auf der Seite von KAC-Schlussmann Sebastian Dahm vorbei. Das Spiel schien speziell ab dem Mitteldrittel auf einer schiefen Ebene stattzufinden, unaufhörlich rollten die Angriffe der Rotjacken. Den größten Sitzer vergab Rihards Bukarts nach einem Sololauf (37.).

Der Druck der Klagenfurter wurde irgendwann aber sogar für den Hexer im Tor der Gäste zu groß. 45 Minuten hielt die Torsperre, dann kam Matt Fraser, der mit viel Tempo ins Drittel brauste und die Scheibe unter der Latte versenkte. Durch den Führungstreffer der Rotjacken wurden die 99ers etwas erweckt, die Schlussphase gestaltete sich auch hitzig. Da konnte dann auch Dahm seine Qualitäten als sicherer Rückhalt zeigen, hielt den Sieg fest.

Bitter für die Klagenfurter: Stürmer Nick Petersen schied im zweiten Drittel verletzt aus.