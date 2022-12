Eine lieb gewordene Tradition der Klagenfurter Eishockeyfans mit karitativem Charakter darf nicht mehr stattfinden: Der KAC ruft seine Anhänger auf, beim letzten Heimspiel vor Weihnachten auf den Teddy-Bear-Toss zu verzichten. Laut KAC befindet sich wegen der baulichen Veränderungen an der Heidi Horten-Arena der Großteil der Zuseherinnen und Zuseher in Bereichen, von denen keine Stofftiere auf die Eisfläche geworfen werden können.

Stattdessen solle man sich an der Spendensammelaktion zu Gunsten von "Kärntner in Not" beteiligen. Möglich sei dies beim Heimspiel gegen Graz auch durch den Kauf eigener Fanartikel, die am Verkaufsstand im Foyer am Haupteingang angeboten werden.

Unter dem Facebookposting des Vereins trauern die Fans der Traditon nach und sparen nicht an Kritik: "Wieder was, das uns genommen wird bzw. nicht mehr möglich ist. Mir kommt vor, die "neue" Halle, sorry! "Arena" (!!), ist wie ein großes graues Loch, das alles verschluckt bzw. in dem so viel verschwindet, das uns mal lieb war und Tradition hatte", schreibt eine Nutzerin.

Brauch aus Kanada

Das Teddybär-Werfen stammt ursprünglich aus Ontario in Kanada. Bei einem Spiel der Kitchener Raiders, ursprünglich als Junior-Team der New York Rangers gegründet, warfen die Fans Teddybären aufs Spielfeld. Heute ist es in vielen amerikanischen Ligen eine Tradition. Beim KAC fand das Stofftierwerfen erstmals 2007 statt. Den Rekord für die meisten geworfen Teddybären halten die Anhänger der Calgary Hitman: 2015 landeten 28.815 Plüschtiere auf der Eisfläche.

Der Teddybären werden in der Regel beim ersten Tor der Heimmannschaft oder nach dem Ertönen der Schlusssirene geworfen. Dann werden die Plüschtiere aufgesammelt und an gemeinnützige Organisationen gespendet. Oftmals übergeben die Spieler selbst die Teddybären.