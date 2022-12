1:1 steht es in dieser Saison bei den Derbysiegen in Kärnten. KAC und VSV konnten jeweils daheim einen Lokalschlager nach Penaltyschießen gewinnen. Heute geht es um die Führung in der Saisonbilanz. Auch wenn es im Derby keinen Favoriten gibt, in der besseren Position ist aktuell auf jeden Fall der VSV. Die Adler gewannen zehn ihrer letzten zwölf Ligaspiele und liegen in der Tabelle auf Rang drei. Der KAC ist zehn Punkte dahinter auf Platz sieben zu finden. Die Protagonisten brennen jedenfalls auf Ausgabe Nummer 345 des Derbys.

„Wir sind derzeit richtig gut drauf, spielen offensiv wie defensiv richtig stark. Ein Derby ist natürlich immer etwas ganz Besonderes. Da gibt es nur vollen Einsatz. Wichtig wird es sein, dass wir in der Defensive hart spielen und eng am Mann stehen, ihnen keinen Raum lassen. Entscheidend wird besonders das Körperspiel, der Wille sein", sagt VSV-Center Alexander Rauchenwald.

Die Halle wird mit knapp 3500 Fans ausverkauft sein, dieser Brisanz ist sich auch der Gegner bewusst. "Es ist in Villach immer sehr stimmungsvoll, es ist noch einmal anders als hier. Hoffentlich wird es wieder so. Die Fans sind auf jeden Fall ein Faktor", sagt KAC-Keeper Sebastian Dahm.

Personelles: Beim KAC fehlen immer noch viele Cracks

Personell schaut es bei den Adlern weniger verzwickt aus, als beim Gegner. Verteidiger Philipp Lindner kehrt wieder ins Lineup zurück, hat seine Schulterverletzung auskuriert. Zudem kommen Benjamin Lanzinger, Felix Maxa und Alexander Schmidt vom Nationalteam retour. Die Langzeitverletzten Julian Payr und Elias Wallenta fehlen weiterhin.

Anders präsentiert sich das bei den Rotjacken. Jesper Jensen Aabo, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Samuel Witting, Daniel Obersteiner sind verletzt. Luka Gomboc ist nach dem U20-WM-Einsatz mit Slowenien retour und Thomas Klassek gibt sein Debüt, ist als siebenter Verteidiger aufgeboten.

Aufstellung VSV: Lamoureux (Schmidt); Kulda-Despres, Lindner-Mattinen, Wetzl-Joslin, Kohlmaier; Sabolic-Collins-Hughes, Desjardins-Tomazevic-Lanzinger, Grafenthin-Rauchenwald-Luciani, Richter-Maxa-Moderer, Rebernig

Aufstellung KAC: Dahm (Vorauer); Strong-Postma, Unterweger-Vallant, Steffler-Maier, T. Klassek-Unterluggauer; Ganahl-Ticar-Petersen, Fraser-Hundertpfund-Lessio, Bukarts-Zalewski-Hochegger, Gomboc-Piuk-Kraus