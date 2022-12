1. Drittel: KAC-Trainer Petri Matikainen begann das Kärntner Derby in Villach mit einer Provokation. In der Starting-6 des KAC sorgte nämlich ein junger Spieler mit der Nummer 15 für große Augen bei den VSV-Fans: Neal Unterluggauer (20), der Sohn von VSV-Legende Gerhard. Doch der VSV ließ sich nicht provozieren. Im Gegenteil. Denn obwohl der KAC früh in Überzahl geriet, ließen sich die Gäste nur Sekunden später zu zwei unnötigen Fouls hinreißen. Die Folge war das 1:0 durch John Hughes bei der daraus resultierenden 4-gegen-3-Überzahlsituation.

In einem intensiven, stimmungsgeladenen Eröffnungsabschnitt hatten die Villacher in Person von Hughes, Anthony Luciani, Dominik Grafenthin und Marco Richter auch weiter die besseren Möglichkeiten, bissen sich aber reihenweise die Zähne an KAC-Schlussmann Sebastian Dahm aus. Doch als sich die Adler eine Spur zu sehr in Sicherheit glaubten, sorgte Simon Despres in Überzahl mit einem kapitalen Bock für Schockstarre, sein Fehlpass, der sogar „Abnehmer“ Thomas Hundertpfund sichtlich überraschte, blieb aber ohne Folgen. Knapp vor der Pause hatte Lucas Lessio nach Sabolic-Schnitzer den Ausgleich am Schläger, erstmals konnte sich aber JP Lamoureux im Villacher Tor so richtig auszeichnen. Und weil auch Manuel Ganahls Abfälscher im Powerplay knapp am Tor vorbeistrich (19.), ging es mit der knappen VSV-Führung in die erste Pause.

2. Drittel: In den zweiten Abschnitt startete der KAC mit mehr Energie, mehr Zug zum gegnerischen Tor. Doch es sollte nicht lange dauern, bis auch die Adler ihrerseits wieder zum Angriff bliesen, wiederum für einen offenen Schlagabtausch sorgten. Den ersten echten Sitzer vergab Nick Petersen, der den Puck über das halbleere Tor setzte. Und danach wurde es vogelwild. Robert Sabolic scheiterte im direkten Gegenzug an Dahm und der Däne löste den Gegenangriff selbst aus. Über Ganahl kam die Scheibe wieder zu Petersen, der diesmal eiskalt blieb und ausglich (29.). Doch nur zwei Minuten klingelte es auf der anderen Seite wieder. Kele Steffler foulte Anthony Luciani und brockte den Rotjacken einen Penalty ein, den Luciani staubtrocken im kurzen Eck zur neuerlichen Pausenführung verwertete.

Personelles: So gehen VSV und KAC ins Derby

Aufstellung VSV: Lamoureux (Schmidt); Kulda-Despres, Lindner-Mattinen, Wetzl-Joslin, Kohlmaier; Sabolic-Collins-Hughes, Desjardins-Tomazevic-Lanzinger, Grafenthin-Rauchenwald-Luciani, Richter-Maxa-Moderer, Rebernig

Aufstellung KAC: Dahm (Vorauer); Strong-Postma, Unterweger-Vallant, Steffler-Maier, T. Klassek; Ganahl-Ticar-Petersen, Fraser-Hundertpfund-Lessio, Bukarts-Zalewski-Hochegger, Gomboc-Piuk-Kraus, Unterluggauer