Der Transfermarkt wirkt derzeit wie leer gefegt. Dennoch haben zumindest zwei ICE-Klubs binnen weniger Tage zugeschlagen. Erst verpflichtete Fehervar den Stürmer Guillaume Leclerc, der zuletzt in Schweden engagiert war. Und der KAC reagierte auf seine dünne Personaldecke mit einem ehemaligen Spieler der Graz 99ers: Mike Zalewski. Ein wenig ruft diese Geschichte Erinnerungen an Luke Walker hervor, der ebenfalls aus der Murstadt zu den Rotjacken gewechselt war. Allerdings in Klagenfurt die Hoffnungen nie erfüllen konnte.