Fabian Hochegger hält derzeit nicht nur seinem Trainer den Spiegel vor. Er straft auch eingetretene Entwicklungen in der "win2day ICE Hockey League" ab. Wie ihm ging es zuletzt vielen jungen, heimischen Spielern in der Liga: wenig Eiszeit und eigentlich nur mit destruktiven Aufgaben bedacht. Doch diese Spieler können mehr. Hochegger sammelte zuletzt vier Scorerpunkte in vier Partien.