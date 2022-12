Nach 20 Minuten sah der KAC im Kärntner Derby schon wie der Verlierer aus, Villach wirbelte der stark ersatzgeschwächten Truppe regelrecht um die Ohren. "Aber in der Pause haben wir uns gesagt, dass wir da rausgehen und diesen Fight voll annehmen", schildert Fabian Hochegger. Der 21-jährige Stürmer war einer von vielen jungen Klagenfurtern, die in tragende Rollen schlüpfen mussten - und ablieferten. Das zwischenzeitliche 1:2 aus KAC-Sicht erzielte Hochegger in seinem ersten Powerplay-Einsatz von Beginn an für die Kampfmannschaft. "Oft bin ich in Überzahl noch nicht am Eis gestanden, ich glaube davor erst einmal kurz gegen Graz. Dass es so geklappt hat, ist natürlich toll", sagt Hochegger, der in der ausverkauften Villacher Halle seinem Jubel freien Lauf ließ. "In Villach zu spielen ist schon cool, die Halle war richtig laut, ein tolles Spiel, von dem wir viel mitnehmen können", so Hochegger nach der 4:5-Niederlage im Penaltyschießen.