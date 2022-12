Ja, der VSV hat ein Derby gewonnen. Ja, es war ein harter Kampf und ja, es war der erste Derbysieg in dieser Saison. "Aber nein, so eng hätte es nicht werden müssen", sagt VSV-Trainer Rob Daum. Er ärgerte sich über den zeitweisen Zerfall seiner Truppe nach dem 3:1. "Wir haben unnötige Strafen genommen und den KAC wieder ins Spiel gebracht. Wir dachten keine Sekunde, dass es zu dem Zeitpunkt schon gegessen wäre. Aber wir waren nicht bereit, mit letzter Konsequenz zu verteidigen. Denn dieses Spiel wäre leicht zu verteidigen gewesen, doch das haben wir nicht vollends getan", so Daum. Lob fand er für einen Youngster. Verteidiger Niklas Wetzl kam erst am Spieltag wieder in Villach an und spielte, als ob er nie weg gewesen wäre. "Er macht das sehr gut, auch im Zusammenspiel mit Joslin, der auf den Jungen ein wenig aufpasst. So lange Lindner weg ist, brauchen wir ihn umso mehr und sind happy, dass er hier ist."

Happy war am Ende auch der Siegtorschütze. Alexander Rauchenwald blieb als einziger von acht Penaltyschützen cool. "Ich habe mich gut gefühlt, wollte ihn einfach machen und es hat geklappt. Sehr schön, vor so einer Kulisse zu gewinnen." Auch er wusste, was den KAC wieder stark machte. "Nämlich wir selber, vor allem mit den Strafen im Mittelabschnitt."

KAC-Stürmer Ganahl: "Es hat richtig Spaß gemacht"

Beim KAC herrschte ob der zahlreichen Ausfälle wenig Wehmut. "Wir haben ab dem zweiten Drittel richtig wie eine Mannschaft gespielt und ab da hat es richtig Spaß gemacht", sagte KAC-Stürmer Manuel Ganahl, der ein tolles Spiel machte, um jeden Zentimeter kämpfte und auch einen Assist verbuchte. "Wir haben erstmals in dieser Saison so richtig stark zusammengehalten, das war ein tolles Gefühl und auf dem können wir aufbauen. Dass wir nochmal zurückgekommen sind, hat uns gut getan."