Blau oder Rot? Villach oder Klagenfurt? VSV oder KAC? Heute geht es wieder um die Vormachtstellung im Kärntner Eishockey. Zum zweiten Saisonderby empfängt der VSV die Rotjacken erstmals in der Villacher Stadthalle. Vor einer ausverkauften Hütte von 3685 Fans wollen sich die Adler für die Overtimeniederlage zuletzt in Klagenfurt revanchieren. „Wir sind gerne Favorit, das unterstreicht unsere gute Leistung in den den vergangenen Wochen. Aber: Ein Derby hat immer ganz eigene Gesetze. Jeder wieß: Da gewinnt jenes Team, das den Sieg mehr will, mehr Leidenschaft, Härte und Herz zeigt. Wir wollen zeigen, wer die Nummer eins in Kärnten ist", sagt VSV-Stürmer Benjamin Lanzinger.

Der KAC muss einige Ausfälle kompensieren, will vor dem Derby von Favoritenrollen nichts wissen. "Wir haben in den letzten Spielen gegen Villach oft Erfolg gehabt, weil unser Spielsystem ihre offensiven Ansätze gut einschränken kann. Der Weg zum Erfolg führt einmal mehr über die Defensive", sagt KAC-Verteidiger David Maier.

Personelles: Insgesamt fehlen zwölf Cracks

Der VSV muss zusätzlich zu Elias Wallenta, Julian Payr und Maximilian Rebernig (alle Schulter) auch noch auf den punktebesten Verteidiger verzichten. Philipp Lindner fällt nach einer in Ljubljana zugezogenen Oberkörperverletzung ebenfalls aus. Dafür eilte Niklas Wetzl von Kooperationsklub Kitzbühel nach Villach, kam am Freitagnachmittag mit dem Zug noch rechtzeitig in Villach an, um heute aufzulaufen.

Beim KAC fehlen sechs Spieler. Jesper Jensen Aabo, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger und Daniel Obersteiner sowie Backup-Keeper Val Usnik. Und kurz vor der Partie sprang auch noch Paul Postma ab, er musste aus familiären Gründen abreisen, Rok Ticar fehlt ebenfalls. Nick Petersen und Rihards Bukarts waren zuletzt krank, stiegen aber wieder ins Mannschaftstraining ein.

In den Toren stehen einander wenig überraschend JP Lamoureux und Sebastian Dahm gegenüber.

Aufstellung VSV: Lamoureux (Schmidt); Kulda-Mattinen, Despres-Moderer, Joslin-Wetzl, Kohlmaier-Uschan; Sabolic-Collins-Hughes,

Desjardins-Tomzevic-Lanzinger, Grafenthin- Rauchenwald-Luciani, Tschurnig-Maxa-Richter,

Aufstellung KAC: Dahm (Vorauer); Strong-Preiml, Maier-Steffler,

Unterweger-Vallant; Fraser-Hundertpfund-Bukarts, Ganahl-

Gomboc-Petersen, Kraus-Van Ee-Hochegger, Lessio, S. Witting

