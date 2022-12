1. Drittel: Gegen einen KAC, dem neben zahlreichen Ausfällen kurz vor dem Spiel auch noch Paul Postma (familiäre Gründe) und Rok Ticar (krank) im Derby fehlten, übernahm der VSV daheim früh das Kommando. In der ausverkauften Stadthalle hatten Anthony Luciani und Johannes Tschurnig nach sechs Minuten die ersten Möglichkeiten, KAC-Keeper Sebastian Dahm war aber auf dem Posten. Die angezählten Rotjacken, die in den Anfangssequenzen etwas überfordert wirkten, arbeiteten sich aber in die Partie, setzten im Konter immer wieder Nadelstiche.

Nach achteinhalb Minuten war der erste Treffer dann für Villach auf der Anzeigetafel. John Hughes bediente Chris Collins und der brachte die Scheibe im kurzen Kreuzeck unter. Zwei Minuten später scheiterte Dominik Grafenthin knapp am Torerfolg. Nach 14 Minuten war es dann aber so weit und Villach hatte erneut getroffen. Nach Kulda-Querpass schlenzte Marco Richter den Puck ins lange Eck. Obwohl die Adler nun alles im Griff zu haben schienen, den KAC richtig einschnürten, kam der KAC zwei Minuten vor der Pause zu einer Top-Chance, die Luka Gomboc aus kurzer Distanz aber nicht nutzen konnte. Auf der Gegenseite scheiterte abermals Grafenthin nach Sololauf (20.).

2. Drittel: Im Mitteldrittel das gleiche Bild: Der VSV setzte die Akzente, die Rotjacken suchten ihr Glück in der Defensive und in flotten Gegenstößen. Luciani, Hughes und Collins scheiterten auf der einen Seite, Lessio, Petersen und Ganahl prüften JP Lamoureux. Für das Highlight sorgten jedoch Finn van Ee und Kevin Moderer. Der junge Rotjacken-Crack ließ sich auf einen Faustkampf mit dem Villacher Raubein ein, was bei bereits angezeigter Strafe für Moderer zwar nicht die gefinkeltste, aber eine jedoch äußerst couragierte Entscheidung war. Van Ee verlor den Kampf jedoch ohne Treffer. Doch damit manövrierte sich Villach in eine Phase mit zwei aufeinanderfolgenden Unterzahlspielen.

Als Arturs Kulda die Strafbank nach unnötigem Beinstellen hütete, schlug Fabian Hochegger in Überzahl zu. Der Jungspund verkürzte in einem seiner eher rar gesäten Auftritten im Powerplay (30.). Doch nur 45 Sekunden später steckte auf der Gegenseite Robert Sabolic auf Derek Joslin durch, der Dahm zum dritten Mal bezwang. Der KAC machte aber mutig weiter und scheiterte oftmals nur knapp an Lamoureux. So auch Nick Petersen nach Konter-Kombination mit Lucas Lessio (34.). Besser machte es Kele Steffler, dessen verdeckter Blueliner noch vor der zweiten Sirene im Tor der Adler landete (37.). Ein perfekter Zeitpunkt für das erste Karrieretor des 24-jährigen Verteidigers.

Personelles: Insgesamt fehlen zwölf Cracks

Der VSV muss zusätzlich zu Elias Wallenta, Julian Payr und Maximilian Rebernig (alle Schulter) auch noch auf den punktebesten Verteidiger verzichten. Philipp Lindner fällt nach einer in Ljubljana zugezogenen Oberkörperverletzung ebenfalls aus. Dafür eilte Niklas Wetzl von Kooperationsklub Kitzbühel nach Villach, kam am Freitagnachmittag mit dem Zug noch rechtzeitig in Villach an, um heute aufzulaufen.

Beim KAC fehlen sechs Spieler. Jesper Jensen Aabo, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger und Daniel Obersteiner sowie Backup-Keeper Val Usnik. Und kurz vor der Partie sprang auch noch Paul Postma ab, er musste aus familiären Gründen abreisen, Rok Ticar fehlt ebenfalls.

In den Toren stehen einander wenig überraschend JP Lamoureux und Sebastian Dahm gegenüber.

Aufstellung VSV: Lamoureux (Schmidt); Kulda-Mattinen, Despres-Moderer, Joslin-Wetzl, Kohlmaier-Uschan; Sabolic-Collins-Hughes,

Desjardins-Tomzevic-Lanzinger, Grafenthin- Rauchenwald-Luciani, Tschurnig-Maxa-Richter,

Aufstellung KAC: Dahm (Vorauer); Strong-Preiml, Maier-Steffler,

Unterweger-Vallant; Fraser-Hundertpfund-Bukarts, Ganahl-

Gomboc-Petersen, Kraus-Van Ee-Hochegger, Lessio, S. Witting