Nicht weniger als 2352 Ligaspiele haben sie zusammen in ihren Beinen und wissen ganz genau, worauf es in einem Kärntner Derby ankommt. Die Rede ist von Stefan Bacher, der als Verteidiger sein ganzes Eishockeyleben für den VSV auflief und es auf 795 Ligaspiele brachte, und den Geier-Zwillingen. Das Kult-Duo in Diensten der Rotjacken verbrachte seine Karriere im Paarlauf, nach 14 Jahren KAC war im Sommer Schluss. Manuel blickt auf 770 Einsätze zurück, Stefan sogar auf 787. Jetzt sind die Legenden in der Zuschauerrolle. „Manchmal juckt es schon noch. Wenn du siehst, dass einer deiner Jungs, mit denen du so lange gespielt hast, einen unfairen Check oder Ähnliches kassiert, würdest du am liebsten gleich selbst am Eis die Revanche einleiten. Auf der anderen Seite ist es auch schön, die Knochen nicht mehr hinhalten zu müssen. Jetzt überlegst du nicht den nächsten Spielzug am Eis, sondern, ob du dir vielleicht noch ein Bierchen auf der Tribüne holst“, sagt Manuel Geier mit einem Lachen.