Viele Themen machten in den Tagen vor dem freitägigen Kärntner Eishockeyderby die Runde. Von Hochrisikospiel bis hin zu etwaigen Fanartikel-Verboten in der Halle war die Rede und erhitzte auf beiden Seiten des Wörthersees Gemüter. So sogar bei der Villacher Polizei. "Wer das behauptet hat, dass es sich um ein Hochrisikospiel handelt, wissen wir nicht. Es kam jedenfalls nicht von uns, es ist kein Hochrisikospiel. Ich habe schon viele Derbys erlebt und die gingen eigentlich immer gut über die Bühne. Dass etwas mehr Polizei da ist, stimmt, aber das ist bei jedem Derby so. Einfach, weil mehr Besucher kommen und mehr Fans der Gastmannschaft", sagt Villachs Polizeichef Erich Londer.