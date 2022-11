Es läuft nicht rund bei den Rotjacken bisher in dieser Saison. Nach enttäuschenden Leistungen folgen tolle Spiele, die wieder von schwachen Vorstellungen abgelöst werden. Es mangelt an der Konstanz, zudem sind Schwächen in Unter- und Überzahl bisher eklatant, was die Werte 14,1 Prozent im Powerplay und 75 Prozent im Penaltykilling zeigen. In der Liga ist der KAC damit jeweils an vorletzter Stelle zu finden. Sachen, die den künftigen Präsidenten Hellmuth Reichel Sorgen bereiten.